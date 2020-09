In Toscana altri 110 casi di Coronavirus e un decesso

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Sono 110 i nuovi positivi Covid oggi in Toscana, (61 identificati in corso di tracciamento per sospetto diagnostico, altri 49 da attività di screening), dove si registra il decesso di un uomo di 88 anni in provincia di Massa Carrara. Dall'inizio dell'epidemia nella regione si contano 14.465 casi di positività e 1.157 decessi. Gli attualmente positivi 3.327, in aumento del 2% rispetto a ieri e 9.981 i guariti.

I ricoverati nei posti letto Covid sono 108 (-3 rispetto a ieri) e 24 di questi in terapia intensiva (stabili). L'età media dei nuovi positivi è di 42 anni (il 15% ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 38% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico e il 20% pauci-sintomatico. Quattro casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 41% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Sono 3.219 le persone positive in isolamento a casa (+69), altre 6.342 (+442 nelle ultime 24 ore) sono anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).