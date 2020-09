Maltempo: albero su auto nel Livornese, coppia ferita

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 25 SET - Una 52enne di Piombino (Livorno), che era in viaggio in auto con il marito 49enne, ha subito la subamputazione del braccio sinistro dopo che un grosso pioppo è caduto, a causa del maltempo, sull'abitacolo della vettura.

La donna è stata trasferita in prognosi riservata all'ospedale di Livorno, dove sarà operata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo che era accanto a lei ha riportato lievissime ferite.

La forte mareggiata che ha imperversato sulla costa toscana ha provocato disagi e allagamenti a Marina di Pisa . A Firenze, invece, due alberi sono caduti in viale Machiavelli, nessuna persona è rimasta coinvolta. (ANSA).