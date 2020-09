Maltempo: albero cade strada Cortona, illeso conducente auto

(ANSA) - AREZZO, 25 SET - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 3 sulla strada provinciale 35, in località Montanare di Cortona, per rimuovere una grossa pianta caduta sulla sede stradale. Una vettura che transitava è rimasta coinvolta, ma il conducente è uscito incolume. La strada è rimasta chiusa diverse ore per poter consentire le operazioni di rimozione della pianta: l'intervento si è concluso intorno alle 6.10 di questa mattina. Sul posto anche carabinieri e personale della Provincia.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche in provincia di Siena la notte scorsa per per problemi legati al maltempo. In particolare alle 1.50 è stata effettuata una verifica statica nel comune di Castelnuovo Berardenga, in località Pagliaia perchè un'abitazione è stata colpita da un fulmine lesionando parte della copertura: 8 persone sono state evacuate. Sul posto anche carabinieri e personale del Comune. Ancora intervento dei pompieri intorno alle 6.50 a Berignone, nel comune di Casole d'Elsa: a causa del forte vento un gazebo in ferro è finito sul tetto di un'abitazione danneggiando parte della copertura. Non segnalate persone coinvolte, né danni strutturali. (ANSA).