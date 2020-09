Uffizi:ritratto di Papa Leone X di Raffaello torna a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - Il grande ritorno a Firenze del Ritratto di Papa Leone X con i due nipoti, capolavoro di Raffaello, dalle Scuderie del Quirinale dove è stato una delle star della mostra per il cinquecentenario della morte dell'Urbinate; il ruolo della donna nell'antichità romana; il dipinto di Joseph Wright of Derby Esperimento su di un uccello inserito in una pompa pneumatica (un'icona dell'Illuminismo e tra i dipinti più interessanti della National Gallery di Londra) eccezionalmente e per la prima volta in trasferta in Italia, agli Uffizi. Questi i protagonisti e i temi portanti del trittico di mostre focus che il complesso museale fiorentino lancia per l'autunno-inverno 2020.

"Queste tre iniziative si collocano bene nella filosofia espositiva degli Uffizi", spiega il direttore Eike Schmidt.

(ANSA).