Festa per Giani a Firenze con Zingaretti e Renzi

Festa grande a Firenze per l'elezione di Eugenio Giani alla presidenza della Toscana. Un migliaio i sostenitori presenti al Nelson Mandela Forum per salutare il nuovo governatore che è riuscito a mettere in sicurezza la Toscana quando i sondaggi davano per certa la vittoria della destra nella roccaforte rossa. In Platea a festeggiare con Giani, ma senza prendere la parola, c'erano anche il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e il leader Iv Matteo Renzi. Con loro anche il senatore Psi Riccardo Nencini. Sul palco Giani ha voluto soltanto il governatore uscente Enrico Rossi, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il comico Paolo Hendel che ha dato il via alla serata. E soprattutto ha voluto al proprio fianco la sua famiglia che ha ringraziato più volte, e anche il fratello.

"Mi avete dato la più grande soddisfazione della mia vita politica. Mi avete dato fiducia e cercherò di onorarla nel migliore dei modi", ha assicurato il neo presidente dal palco.