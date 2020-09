Incendi: in fiamme macchinario ditta riciclo legno

(ANSA) - EMPOLI, 22 SET - Un incendio ha coinvolto un macchinario posto nel piazzale di una ditta specializzata nel recupero e nel riciclo del legno a Cerreto Guidi (Firenze), in via dell'Acquerata.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Empoli (Firenze) e Firenze Ovest, con il supporto di una autobotte anche dal distaccamento di Montecatini Terme (Pistoia). Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono da accertare. (ANSA).