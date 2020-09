Incidenti stradali: con auto contro muro, morto 73enne

(ANSA) - PISTOIA, 21 SET - Incidente stradale mortale, poco dopo le 10.30, in via Giuseppe Garibaldi a Montale (Pistoia).

Un uomo di 73 anni ha perso il controllo dell'auto che stava guidando, probabilmente a causa di un malore, ed è finito contro un muro.

Il 73enne è stato estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco e il medico del 118 ne ha constatato il decesso. Non ci sono altre persone coinvolte nell'incidente. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi. (ANSA).