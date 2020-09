Regionali: Giani, avanti di 6 punti su Ceccardi al momento

In questo momento "ì dati reali mi danno in vantaggio del 6% sulla Ceccardi, in sette province della Toscana con un risultato straordinario a Firenze e provincia ma anche Siena e Prato. Anche a Pisa siamo sopra a Ceccardi". Lo ha detto il candidato del centrosinistra a presidente della Toscana Eugenio Giani dal palco allestito nel suo comitato elettorale. Per Giani, "la competenza prevale sull'ignoranza, l'esperienza sul pressappochismo, la passione sulla forma e l'immagine. Con queste caratteristiche ritengo di aver intercettato e colto tanta gente della Toscana".

Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, ha già inviato un messaggio al rivale del centrosinistra Eugenio Giani, che le proiezioni danno in vantaggio, per congratularsi con lui e augurargli buon lavoro. E' quanto si apprende dallo staff dell'eurodeputata leghista, che ancora non ha raggiunto il suo comitato elettorale a Firenze. "Adesso governa per il bene dei toscani" le parole scritte da Ceccardi nell'sms inviato a Giani.