Comune Cecina restaura statua canina dopo vandalismo

(ANSA) - CECINA, 21 SET - È stata restaurata dal Comune la statua della canina Lilla alla stazione di Cecina (Livorno) dopo che ignoti l'avevano vandalizzata nei giorni scorsi.

La statua della canina Lilla a pochi metri dal binario 1 della stazione di Cecina da stamani è tornata al suo posto, si legge in una nota dell'amministrazione. La statua, che raffigura una canina di razza istriana morta nel 1998 poco dopo avere partorito cinque cuccioli e avere trascorso molti anni con i ferrovieri di Cecina, si trova fuori dalla sala d'aspetto della stazione dal 2001, anno in cui è stata scolpita dall'artista Antonio Carboni. Negli anni è diventata un simbolo della stazione di Cecina per cui il sindaco Samuele Lippi, non appena appresa la notizia della sua vandalizzazione, si è messo in contatto con Ferriovie dello Stato per garantire una rapida opera di restauro. (ANSA).