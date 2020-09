Elezioni: Nardella, fatto mio dovere con orgoglio

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - "Ho fatto il mio dovere di cittadino, con orgoglio e consapevolezza. Qualunque sia la vostra scelta, andate a votare. Se non lo fate qualcun altro deciderà al vostro posto. Viva la democrazia, viva l'Italia".Così su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella postando la foto mentre vota stamani al seggio della scuola Villani, in via Giannotti a Firenze. (ANSA).