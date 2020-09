Scontro tra auto, un morto nel Pisano

(ANSA) - PISA, 19 SET - Un giovane è morto la scorsa notte in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili a San Piero a Grado (Pisa), all'altezza dello svincolo della Sgc dove sono in corso i lavori di realizzazione di una rotatoria attesa da anni proprio per rendere l'incrocio meno pericoloso. La vittima è un 26enne pisano. Nell'incidente ci sono stati anche quattro feriti.

Secondo la ricostruzione fatta al momento dalla polizia, intervenuta con pattuglie della stradale di Viareggio, una Renault Clio condotta da un ventenne, residente nel Fiorentino, con a bordo anche una ragazza, mentre percorreva lo svincolo della Sgc con direzione verso S. Pietro a Grado-casello di Pisa Centro, per cause in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente contro una Fiat Panda, condotta da un ventiseienne, residente a Pisa, su cui viaggiavano altri due coetanei, tra cui la vittima. A seguito dell'urto, la Renault Clio ha preso fuoco: le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo. Sul posto intervenuti i saniatri inviati dal 118 e i vigili del fuoco.