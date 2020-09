Giornata Sla, anche Toscana si illumina di verde

(ANSA) - FIRENZE, 19 SET - Anche la Toscana si illumina di verde per celebrare la Giornata nazionale sulla Sla promossa per domani da Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica: sono monumenti e alcuni luoghi simbolo della regione "brilleranno di speranza" stanotte, alla vigilia.

Tra i monumenti illuminati di verde ci saranno la Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria a Firenze, piazza Guido Monaco ad Arezzo, piazza del Duomo a Pistoia, la Statua di Venturino a Loro Ciuffena e l'edificio storico delle scuole elementari di Terranuova Bracciolini. A brillare di speranza anche i Palazzi comunali di Montecatini, Pescia, Montevarchi, Agliana, S.

Giovanni Valdarno e Piombino, insieme al complesso Torrione-Rivellino.

Con l'iniziativa 'Un contributo versato con gusto' Aisla metterà anche a disposizione 12.000 bottiglie di Barbera d'Asti Docg per raccogliere fondi per 'L'Operazione sollievo' il progetto avviato nel 2013 che ha permesso all'associazione di destinare 650.000 euro di donazioni all'assistenza delle persone con Sla e delle loro famiglie. Le bottiglie possono essere prenotate su negoziosolidaleaisla.it il portale dell'associazione che gestirà le spedizioni in tutta Italia, oppure incontrando i volontari in diverse città, nei gazebo in piazza, il 20 settembre: a Firenze (via Calimala angolo via Orsanmichele), a Arezzo (piazza San Jacopo) e Piombino (piazza Giuseppe Verdi). (ANSA).