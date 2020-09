Toscana, +99 casi Covid, rialzo ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 18 SET - E' di 99 nuovi casi, nessun decesso e 49 guarigioni l'aggiornamento delle ultime 24 ore sulla situazione Coronavirus in Toscana dove adesso il totale sale a 13.522 casi di positività dall'inizio dell'emergenza sanitaria. L'età media dei nuovi casi odierni è di 44 anni e, per gli stati clinici, il 64% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico; nove casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, uno è un rientro dalla Sardegna, tre i residenti fuori regione di cui due casi individuati in porti e stazioni.

Il 40% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 660.245, cioè 7.883 in più rispetto a ieri. Dunque, il totale dei deceduti rimane invariato a 1.152 vittime, i guariti crescono a quota 9.670 (221 clinici e 9.449 guarigioni virali, +38 unità su ieri), mentre gli attualmente positivi sono oggi 2.700 (+1,9% su ieri). Tra i positivi ci sono 116 ricoverati in ospedale (+7 unità su ieri) di cui 21 in terapia intensiva (+1) e 2.584 persone in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+43 su ieri, il +1,7%). Sono invece 4.594 (+170 su ieri pari al +3,8%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, per contatti con persone contagiate. (ANSA).