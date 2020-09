Toscana,+90 casi Covid, 71%senza sintomi

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - Ancora 90 nuovi casi di Coronavirus in Toscana (età media 38 anni, 71% asintomatico, 43% collegato a un precedente caso) nelle ultime 24 ore, ma pure nessun decesso e 29 guarigioni (di cui 28 totali, pazienti divenuti negativi al doppio tampone di controllo). Così il report giornaliero della Toscana, regione dove salgono a 13.304 i casi di positività al Coronavirus, i guariti raggiungono quota totale di 9.565 (202 guariti clinici e 9.363 guariti 'virali') mentre i decessi sono invariati a quota 1.151. Gli attualmente positivi sono oggi 2.588 (+2,4% su ieri) di cui 108 ricoverati (-2 su ieri e 20 in terapia intensiva) e 2.480 in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+2,6% su ieri). Ci sono 4.305 (+138 su ieri pari al +3,3%) persone negative ma isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.624, Nord Ovest 1.835, Sud Est 846). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 644.645, 6.574 in più rispetto a ieri. (ANSA).