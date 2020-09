Gravina "puntiamo sui giovani Azzurri, in club non giocano"

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 16 SET - "In Italia si punta al risultato sportivo con la vittoria unico obiettivo" ma "dobbiamo puntare sulla valorizzazione dei giovani, dobbiamo invogliare i nostri dirigenti in questa ottica" e "in ottica Nazionale insisto molto su questo perché i risultati li vedremo in futuro.

In Nazionale lanciamo a volte giovani che in club non giocano.

Tra le prospettive azzurre future con il ct Roberto Mancini abbiamo 4-5 under 20 e questo è un nostro progetto vincente". Lo ha affermato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Camaiore (Lucca) dove in Comune ha ricevuto il Premio 'Città di Camaiore Versilia Football Planet'. Il presidente Gravina ha anche detto: "Attendiamo il recupero di Zaniolo che si è infortunato", mentre "il calcio femminile è un settore in crescita. Abbiamo investito, ha avuto visibilità, ci crediamo".

(ANSA).