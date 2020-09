Ghirelli: "Fini è una perdita umana e di valore"

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "E' una grande perdita umana e di valore. Fino Fini ha fatto molto per la storia del nostro calcio, prima con il suo ruolo di medico della Nazionale, poi con la direzione del Centro tecnico federale e col Museo del calcio. Restano impresse le sue parole legate alla storia come base della vita. Elemento da custodire e trasmettere alle giovani generazioni". Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ricorda la figura di Fino Fini, ex medico della Nazionale azzurra di calcio.

"Il museo era il suo sogno da far conoscere in particolare ai giovani - continua Ghirelli- e il suo racconto partiva dal cuore, ma anche dalla grande passione per il calcio. Resta il ringraziamento che gli rivolgiamo per tutto quello che ha fatto e anche per il supporto prezioso per la nascita del Museo Franchi. Partecipò al taglio del nastro del nostro piccolo museo, il 16 luglio 2019. Ci disse: 'Questa è la storia del nostro calcio e del nostro Paese. E' anche slancio per il futuro'". (ANSA).