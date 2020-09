Tre arresti per omicidio nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Tre persone sono state arrestate per l'omicidio di un 28enne di origine marocchina, avvenuto lo scorso 20 agosto in provincia di Firenze, a Lastra a Signa. Si tratta, secondo quanto spiegato di carabinieri che hanno condotto le indagini, di tre connazionali della vittima, due dei quali avevano trovato rifugio in Spagna. Sempre secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze, le cui indagini sono state coordinate dalla procura fiorentina, il delitto sarebbe avvenuto a seguito di contrasti maturati nell'ambito dello spaccio di stupefacenti.

(ANSA).