Musei: Marini a Pistoia verso la riapertura

(ANSA) - PISTOIA, 15 SET - La Fondazione Marino Marini ha riposto alla richiesta del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi - contenuta nella lettera indirizzata al presidente Carlo Carnacini lo scorso luglio - inviando al Comune la bozza di comodato gratuito per le opere del maestro. L'atto - si spiega dal Comune di Pistoia - è ora al vaglio degli uffici comunali per le eventuali integrazioni e per verificarne l'attuabilità prima della sottoscrizione. Si fa dunque più concreta la possibilità di una riapertura e breve del Museo Marini di Pistoia, chiuso dall'inverno scorso.

"La Fondazione ha risposto alla nostra sollecitazione - spiega il sindaco Tomasi - e in questi giorni i nostri uffici sono al lavoro per esaminare l'atto. Questo è sicuramente un passo in avanti nella vicenda del Marini ed è frutto di un lavoro che da mesi stiamo portando avanti con l'obiettivo di riaprire il museo. Chiaramente per arrivare ad una riapertura, l'Amministrazione comunale dovrà impegnare delle risorse e, come abbiamo già detto e formalizzato anche in una lettera alla Fondazione, noi non ci tiriamo indietro. Siamo pronti a fare la nostra parte, come stiamo dimostrando. Auspichiamo, però, anche nell'aiuto di terzi, vista l'importanza che questo museo riveste per la nostra città". (ANSA).