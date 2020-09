Incidenti stradali: in calo Toscana, 209 vittime nel 2019

(ANSA) - FIRENZE, 14 SET - L'anno scorso in Toscana si sono verificati 15.525 incidenti stradali che hanno provocato 20.278 feriti e 209 morti. Questi i dati, in calo rispetto al 2018, diffusi dalla Fondazione Claudio Ciai, in collaborazione con la Regione Toscana e il Comune di Firenze in occasione dei dieci anni dall'incidente che ha segnato l'inizio del calvario di Ciai, deceduto poi nel 2014. In particolare rispetto a due anni fa, nel 2019 ci sono stati meno 298 incidenti, meno 607 feriti e meno 30 morti, con un -12,6% di decessi a fronte di un calo nazionale del 4,8%. La Toscana si posiziona comunque al quarto posto per numero assoluto di sinistri, dietro a Lombardia, Lazio e Emilia-Romagna, e all'ottavo per decessi. Le vittime di incidenti stradali diminuiscono in particolare sulle strade extraurbane della Toscana (-26) e in ambito urbano (-6) mentre aumentano quelle in autostrada (+3). A livello provinciale si registra una diminuzione dei decessi rispetto al 2018 su Firenze (-22) e a Pisa (-2) mentre c'è un aumento a Lucca (+8), Livorno (+2) e Massa Carrara (+1).

In ricordo di Ciai domani, alle ore 18, saranno lanciati centinaia di palloncini bianchi e rossi biodegradabili dalla basilica di San Miniato al Monte a Firenze. Per il figlio Francesco, presidente della Fondazione, "la diminuzione dei decessi e dei feriti non può che renderci contenti ma non deve farci abbassare il livello di attenzione sulle strade".

L'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ha aggiunto che in questi anni "molto si è fatto, ma molto resta ancora da fare", mentre per l'assessore al welfare di Palazzo Vecchio Andrea Vannucci "sicurezza e prevenzione sono due fronti su cui è necessario investire". (ANSA).