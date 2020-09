F1: Mugello; pass falsi per entrare, denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 14 SET - E' di 20 persone multate e 2 denunciate il bilancio dei controlli effettuati ieri dalla polizia all'autodromo del Mugello in occasione del Gp di Formula 1. Gli agenti hanno denunciato un 20enne e un 25enne, originari del Nord Italia, sorpresi dagli addetti alla sicurezza mentre cercavano di entrare alla manifestazione usando dei pass falsi.

Le multe sono scattate invece per coloro, 16 italiani e 4 tedeschi, che nel tentativo di entrare hanno scavalcato la recinzione esterna dell'autodromo. Multato nei parcheggi vicino all'autodromo il proprietario di una Lamborghini, che viaggiava senza targa anteriore. La polizia ha disposto anche il fermo amministrativo dell'auto per tre mesi. (ANSA).