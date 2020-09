Scontro tra auto nella notte in Versilia, 5 giovani feriti

(ANSA) - PIETRASANTA, 13 SET - Cinque giovani feriti, di cui uno grave, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte intorno alle 1.35 sul viale Roma a Tonfano, a Marina di Pietrasanta (Lucca). Due auto si sono scontrate, una delle quali è finita poi contro una terza parcheggiata.I feriti sono giovani tra i 20-21 anni. Due ragazze e due ragazzi sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Versilia, un ragazzo, anche lui ventenne, è stato invece portato in codice rosso alle ospedale Cisanello per trauma toracico e addominale.

Sul posto il 118 con più mezzi e la polizia per i rilievi.

