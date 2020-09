Rave sull'Arno a Firenze, organizzatori denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - Circa 100-150 persone hanno partecipato a un rave non autorizzato la notte scorsa lungo l'Arno a Firenze, all'altezza della Nave a Brozzi, alla periferia nord della città. Sul posto sono intervenuti stamattina presto gli agenti della digos e le volanti che hanno denunciato due organizzatori per manifestazione non autorizzata, disturbo della quiete pubblica e spettacolo senza licenza. Si tratta di due uomini di 21 e 29 anni. Sequestrato l'impianto audio usato per diffondere la musica. (ANSA).