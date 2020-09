F1: Mugello;Leclerc sorride "contento,ora serve performance"

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Il massimo che si poteva sperare? Direi proprio di si: avrei detto che ce la giocavamo in Q3 ma sicuramente non quinti alla partenza Sono contentissimo, non credo ci fosse tanto di più da fare, venivamo da due week end difficilissimi per tutto il team". Charles Leclerc ritrova il sorriso grazie al quinto posto nelle qualifiche del Gp del Mugello, il primo di formula 1 sulla pista toscana. Dopo i disastri in sequenza di Spa e Monza, il pilota della Ferrari prova a guardare alla gara di domani. "Il bilanciamento è migliorato qui, abbiamo lavorato bene e siamo arrivati in qualifica con una macchina che mi piaceva - ha detto Leclerc a Skysport -, adesso dobbiamo trovare la performance pura che ci manca. Sicuramente le tre macchine dietro di noi, forse anche quattro, andranno più forte di noi, ma il mio lavoro sarà provare a lasciarli indietro,e di sicuro darò il mio meglio".

