F1: Mugello, John Elkann visita gli Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 12 SET - Visita agli Uffizi del presidente della Ferrari John Elkann con la famiglia. Elkann, questa sera, è atteso alla festa in piazza Signoria e Palazzo Vecchio per celebrare i 1000 Gran premi della casa di Maranello in Formula 1. Domani invece nel circuito del Mugello si corre il Gran premio della Toscana - Ferrari 1000.

Accompagnati dal direttore del museo Eike Schmidt, gli Elkann si sono trattenuti circa due ore nelle sale del museo. Tra le opere più apprezzate, riferisce il museo, oltre ai capolavori di Botticelli, Leonardo, Michelangelo e Raffaello, la Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, le antiche sculture della sala della Niobe ed i ritratti storici della serie delle Gioviane, realizzati da Cristofano dell'Altissimo. Elkann si è inoltre soffermato ad ammirare l'iscrizione romana in onore del più grande auriga dell'antichità, Avilius Teres, esposta in Galleria in occasione del Gran Premio all'autodromo del Mugello. (ANSA).