Università: S.Anna a caccia talenti con Seasonal school

(ANSA) - PISA, 11 SET - La Scuola superiore Sant'Anna di Pisa amplia la sua offerta formativa presentando 14 Seasonal school, ovvero corsi intensivi di una o due settimane, tra il prossimo mese di ottobre e settembre 2021, a carattere residenziale o in modalità on line, su temi di ricerca di frontiera interdisciplinare: dalla fotonica (a cui è dedicata la prima iniziativa) all'economia circolare, al cambiamento climatico, alle simulazioni mediche, alla politica europea, alla scienza dei dati, alla gestione dei dati in sanità. I corsi, tenuti soprattutto in inglese, si rivolgono a studenti universitari iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale e ai corsi di dottorato di tutte le università italiane e straniere che presentino le stesse caratteristiche di profitto richieste agli allievi della Scuola Sant'Anna, ovvero essere in pari con gli esami e avere conseguito una media di 27 su 30 per il sistema italiano. Ai quattro partecipanti che, al termine del corso, avranno conseguito la valutazione migliore sarà attribuita una borsa di studio a copertura del 50% della quota di iscrizione, finanziata dalla fondazione Il Talento all'opera.

"Le Seasonal school -spiega la rettrice della Sant'Anna, Sabina Nuti - sono percorsi formativi integrativi per rafforzare l'azione della Scuola nella propria missione istituzionale e creare valore pubblico per la collettività, valorizzando il talento ovunque esso si trovi". (ANSA).