Droga: traffico coca e marijuana, 13 misure cautelari

(ANSA) - AREZZO, 11 SET - Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Arezzo e Parma ed in Albania, i carabinieri del comando provinciale di Arezzo, con il concorso di quelli territorialmente competenti e del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, in esecuzione di ordinanza emessa dal gip aretino, stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 13 persone ritenute responsabili di un traffico di cocaina e marijuana.

Le indagini, avviate dai carabinieri di Arezzo nel marzo 2018 e coordinate dalla procura della città toscana, hanno consentito, si spiega dall'Arma, di ricostruire che gli indagati, appartenenti a quattro diversi presunti gruppi criminali albanesi, sarebbero stati in grado di approvvigionare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per la successiva cessione nelle principali piazze di spaccio del capoluogo aretino. Durante le indagini individuate diverse decine di persone dedite all'assunzione di stupefacenti, nella stragrande maggioranza dei casi di cocaina, e contestate circa 3.200 cessioni per un volume di affari del valore stimato di circa 200.000,00 euro. (ANSA).