Calcio: Livorno; famiglia Spinelli cede

(ANSA) - LIVORNO, 11 SET - Dopo 21 anni il timone del Livorno calcio è stato ceduto dalla famiglia Spinelli ad una nuova compagine societaria formata da un gruppo di imprenditori. Il passaggio di quote è stato firmato in serata.

Il Livorno ha comunicato infatti che è stato perfezionato il passaggio di proprietà del 90% delle quote della società Spininvest di Aldo Spinelli a una compagine di imprenditori del nord e del centro Italia. Con il 10%, ma senza funzioni operative, rimane in società anche lo stesso Spinelli.

L'assemblea dei nuovi soci si è già riunita nominando all'unanimità presidente Rosettano Navarra. Nei prossimi giorni seguirà una conferenza stampa per illustrare il nuovo assetto societario. . (ANSA).