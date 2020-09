Teatro: a Firenze invade strade con esibizioni 200 artisti

(ANSA) - FIRENZE, 06 SET - Portare il Teatro fuori dai teatri della città, per farlo vivere nelle piazze e nelle strade di Firenze, a stretto contatto con il pubblico, per un flash mob diffuso, in un una serata fatta di decine e decine di appuntamenti dei quali sarà resa nota solo la location, mentre interpreti e opere saranno a sorpresa. È 'Teatro di Città', evento in programma lunedì 7 settembre nel centro storico di Firenze a cura dell'associazione onlus Save the City, in collaborazione con l'associazione culturale Pop Up.

Il progetto - ideato da Gigio Petrucci che lo organizza e dirige con Alessandro Riccio -, coinvolge circa 200 artisti che si esibiranno in piazzette, scalinate, vie, monumenti, con performance di vario genere, ripetute dal tramonto a tarda sera.

"Un'occasione unica - spiegano i promotori - per godere del teatro in tutte le sue forme e i suoi generi, toccando il dramma, la satira, l'improvvisazione, la commedia, la danza, la musica e il canto, in uno scenario eccezionale di una delle città più belle del mondo". 'Teatro di Città' vuole essere anche anche un invito ai fiorentini a ritornare a vivere il centro storico, ancora quasi deserto dopo la chiusura dei mesi scorsi, e un messaggio di supporto e di affetto verso gli artisti che durante gli ultimi mesi hanno sofferto moltissimo la chiusura dei teatri e dei luoghi dove esibirsi. (ANSA).