Mura medievali di Pistoia, crollata porzione 30 metri

(ANSA) - PISTOIA, 06 SET - Una porzione delle mura medievali di Pistoia, lungo il viale Arcadia, è improvvisamente crollata nel pomeriggio di oggi. Il dissesto ha interessato circa 30 metri dell'antico manufatto. Ancora da chiarire le cause. Sul posto i vigili del fuoco di Pistoia e il funzionario del Comune per le verifiche del caso. Non risultano persone ferite. (ANSA).