Anziano picchiato e rapinato in casa nel Pisano

(ANSA) - PISA, 06 SET - Un uomo di 77 anni è stato picchiato e rapinato ieri sera nella sua abitazione in una zona isolata di Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, nel Pisano.

Quattro i banditi, incappucciati, uno armato di coltello, che lo hanno aggredito per farsi consegnare i soldi. L'anziano ha riportato la frattura di due costole ed è ricoverato all'ospedale di Pontedera (Pisa). Sull'episodio indagano i carabinieri.

Secondo quanto è stato ricostruito dai militari, intorno alle 21.30 i malviventi hanno sorpreso l'anziano in giardino: avrebbero agito molto rapidamente obbligando il 77enne a indicare loro dove si trovassero soldi e oggetti di valore. Alla fine i quatto sono fuggiti con 1.869 euro in contanti e un orologio. E' stato lo stesso anziano a dare l'allarme subito dopo la fuga dei quattro rapinatori. (ANSA).