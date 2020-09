Anziano pescatore disperso in mare all'isola d'Elba

(ANSA) - MARCIANA MARINA (LIVORNO), 06 SET - Un pescatore risulta disperso in mare all'isola d'Elba da ieri: l'uomo, ottantenne, era uscito da solo in barca da Procchio, nel comune di Marciana Marina (Livorno), per andare a pesca alle 15. A dare l'allarme i familiari non vedendolo rientrare. L'imbarcazione è stata poi individuata di fronte a Chiessi ma senza l'anziano a bordo. Subito sono partite le ricerche che sono tuttora in corso con motovedette ed elicotteri della guardia costiera, carabinieri guardia di finanza e polizia penitenziaria, con il coordinamento dalla direzione marittima di Livorno.

La barca dell'uomo è stata ritrovata davanti alla costa ovest dell'isola con il motore ancora acceso. Nel pomeriggio di oggi, per le ricerche, è stato attivato anche il nucleo elicotteri di Arezzo dei vigili del fuoco. (ANSA).