Musica: il premio Bindi a Luca Guidi

Il cantautore e chitarrista livornese Luca Guidi è il vincitore del premio 'Bindi per la canzone d'autore'. Per lui targa e borsa di studio in denaro. Guidi ha fatto parte del gruppo blues Betta Blues Society, pubblicando il disco omonimo e vincendo il Samedam Blues Contest in Svizzera. Successivamente è entrato nell'orchestra di ukulele Sinfonico Honolulu, che insieme a Mauro Ermanno Giovanardi pubblicherà "Maledetto Colui Che È Solo", disco vincitore della Targa Tenco 2013 come miglior disco di cover.

Da questo incontro è nata la collaborazione con l'ex leader dei La Crus che porterà all'inserimento di due brani scritti da Guidi, "Più Notte Di Così" e "Nel Centro Di Milano", nel disco "Il Mio Stile", vincitore della Targa Tenco 2016 come disco dell'anno. Nel 2017 ha pubblicato insieme ad un altro cantautore livornese, Luca Carotenuto, il disco di inediti "L'Epoca D'Oro".

Nel gennaio 2020 ha pubblicato il suo primo album solista "Sudoku".

Durante la serata sono state assegnate anche la targa "Giorgio Calabrese" al miglior autore e la targa "Beppe Quirici" al miglior arrangiamento vinte da la band Senna e Blindur. A decretare i vincitori delle targhe è stata una giuria presieduta da Vittorio De Scalzi.

Guidi è stato premiato ieri sera all'anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure (Genova) dal sindaco Paolo Donadoni alla presenza del direttore artistico della manifestazione Zibba e dell'organizzatrice Enrica Corsi.