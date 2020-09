Libri: premio Andersen a Pericci con "Il nuovo regno"

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - Valentina Pericci, con "Il nuovo regno", è la vincitrice della 53/a edizione del premio Andersen per la fiaba inedita sezione adulti, organizzato dal Comune di Sestri Levante. La fiaba della scrittrice di Campagnatico (Grosseto) è stata selezionata da una giuria presieduta da Lidia Ravera. Cinquecento le opere arrivate. Pericci è stata premiata dal sindaco Valentina Ghio.

La fiaba vincitrice affronta il tema del viaggio e della ricerca della felicità ed ha come protagonisti il ragazzo Gino e il suo mulo Gaspare. Nella sezione "professionisti" ha vinto Francesco Russo di Napoli con la fiaba "Dentro l' uovo" che narra le avventure del pulcino Pio che diventa eroe. Per la sezione fiaba straniero successo per il secondo anno consecutivo del russo Fedor Kulikov con 'Sole e bambini' che racconta il rapporto tra piccoli e natura. (ANSA).