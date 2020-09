Investito da treno nel Fiorentino, muore anziano

(ANSA) - FIRENZE, 05 SET - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno regionale lungo la linea Firenze Siena, tra le stazioni di San Miniatello ed Empoli. L'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte della polfer, è accaduto intorno alle 9,40. La vittima, una persona anziana, non è stata ancora identificata. Il traffico ferroviario è stato interrotto sulla linea per oltre un'ora per consentire i rilievi, provocando ritardi e cancellazioni di convogli regionali. Trenitalia ha organizzato un servizio sostitutivo con 11 autobus. (ANSA).