Calcio: azzurri; Castrovilli lascia ritiro per tendinite

(ANSA) - FIRENZE, 05 SET - Dopo Federico Bernardeschi e Alessandro Bastoni anche Gaetano Castrovilli lascia il ritiro azzurro. Il centrocampista della Fiorentina, rimasto ieri in tribuna al Franchi per la partita di Nations League con la Bosnia terminata 1-1, è alle prese con una tendinite, per precauzione è stato deciso di dispensarlo dalla trasferta di lunedì ad Amsterdam contro l'Olanda. Dal clan viola intanto hanno fatto sapere che non si tratta di un fastidio preoccupante e comunque dovuto ai consueti carichi di lavoro di inizio stagione: il giocatore si sottoporrà alle cure dello staff medico della Fiorentina. (ANSA).