Sequestro mascherine marchi contraffatti

(ANSA) - FIRENZE, 03 SET - Mascherine protettive anti Covid per adulti e bambini recanti marchi contraffatti di griffe di alta moda, di social network, e immagini di personaggi dei fumetti riprodotte senza autorizzazione, sono state sequestrate dalla guardia di finanza in una ditta di commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori a Sesto Fiorentino (Firenze).

Complessivamente sono state trovate 1.717 mascherine, per un valore commerciale di circa 10mila euro. L'amministratore della società, un imprenditore di origine straniera, è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.(ANSA).