Figc in campo per Ospedale della Pace di Medjugorje

(ANSA) - ROMA, 03 SET - La Federcalcio scende in campo per l'Ospedale della Pace di Medjugorje. In occasione del match della Nations League tra Italia e Bosnia Erzegovina in programma domani allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, la Figc sostiene la raccolta fondi dell'Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore per la costruzione di una struttura di Pronto Soccorso a Citluk, vicino a Medjugorje. E' possibile sostenere la raccolta fondi effettuando una donazione da rete fissa e mobile al numero solidale 45527.

L'Ospedale della Pace è un progetto dedicato a tutte le etnie e le religioni, ai turisti e ai pellegrini che visitano da altri paesi del mondo questi luoghi di culto. Sono circa 100.000 i residenti sugli altipiani dell'Erzegovina, sopra la valle del fiume Neretva, senza un pronto soccorso. Il progetto prevede la costruzione di un Punto di Emergenza Territoriale dotato di strutture per la chirurgia di emergenza. (ANSA).