Rifiuti: Arezzo modello gestione con progetto Aisa Impianti

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Ampliare l'impianto di San Zeno per rendere autosufficiente la provincia di Arezzo nel recupero integrale dei rifiuti, dal riciclo alla valorizzazione energetica, con una raccolta differenziata al 70%, facendo leva sulle sinergie di un modello unico in Italia per azzerare costi ambientali senza oneri aggiuntivi a carico della collettività. È l'obiettivo di "Progetto Zero Spreco", l'ampliamento dell'impianto di recupero integrale dei rifiuti di Aisa Impianti ad Arezzo, autorizzato dalla giunta regionale lo scorso 3 agosto, che punta ad aumentare la quantità di rifiuti riciclati e recuperati dalle attuali 100mila tonnellate annue a un massimo di 193.200. L'aumento previsto dovrà far fronte all'intera produzione di rifiuti del solo territorio aretino, pari a 197.230 tonnellate nel 2018 (dati ARRR). Né la Regione Toscana né la società hanno mai ipotizzato quindi di far pervenire a San Zeno conferimenti da Firenze. Oggi, viceversa, il territorio di Arezzo è ancora dipendente dall'impiantistica altrui: circa 90-100mila tonnellate di materiale devono essere trasportate in discariche o inceneritori fuori provincia, regione o all'estero, sotto forma di flussi primari (cioè appena raccolti) o secondari (gli scarti della lavorazione dei primari).

La linea di recupero energetica di San Zeno processa attualmente il 46% del totale dei rifiuti in ingresso (46mila tonnellate su 100mila), ma tale quota si ridurrà al 38% (75mila tonnellate su 193mila) quando sarà implementato il "Progetto Zero Spreco", già approvato in assemblea da tutti i soci pubblici di Aisa Impianti. In virtù del potenziamento dei sistemi di depurazione e filtrazione dei gas di combustione, l'incremento delle quantità trattate non causerà un aumento delle emissioni totali del termovalorizzatore, che anzi per molti inquinanti si ridurranno.

L'obiettivo di "Progetto Zero Spreco" è azzerare i rifiuti secondari che altrimenti devono essere "esportati" fuori provincia, facendo leva sul fatto che ogni linea di trattamento dell'impianto integrato di San Zeno è autonoma, cioè può recuperare rifiuti anche in assenza delle altre. (ANSA).