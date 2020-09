In Toscana -15% donazioni sangue

(ANSA) - FIRENZE, 2 SET - In Toscana le donazioni di sangue in agosto calano del 15% rispetto a luglio, e del 10% rispetto allo stesso periodo del 2019.

A seguito della minore disponibilità di scorte, all'ospedale fiorentino di Careggi sono stati rinviati alcuni interventi chirurgici programmati per poter garantire le urgenze. Le operazioni rimandate riguardano varie attività chirurgiche, tra cui oncologia, cardiochirurgia e ginecologia.

"Questa situazione - afferma Simona Carli, direttrice del centro sangue della Regione - è diffusa a livello nazionale. Se oggi andiamo sul sistema informatico nazionale utilizzato da tutte le regioni per le richieste di sangue, vediamo che sono inserite richieste per 600 unità di sangue, comprese quelle regioni che normalmente riescono a mettere a disposizione le proprie scorte in eccedenza". (ANSA).