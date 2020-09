Test veterinaria Pisa, oltre 500 in tensostruttura ad hoc

- PONTEDERA (PISA), 01 SET - Ha preso regolarmente il via a mezzogiorno la prova di ammissione per veterinaria dell'Università di Pisa in corso di svolgimento a Pontedera (Pisa), in una tensostruttura appositamente allestita per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-Covid. I posti disponibili sono 70 e 562 i partecipanti al test di ammissione.

Le procedure di accesso, fa sapere l'ateneo, "si sono concluse attorno alle 11.15 e il concorso è partito regolarmente alle 12: sono 100 i minuti a disposizione dei candidati per eseguire la prova, più il tempo aggiuntivo per i disabili e dsa.

La conclusione dell'esame è prevista intorno alle 14.30".

Sempre a Pontedera il 3 settembre si svolgerà il test per medicina e chirurgia più odontoiatria - 1227 partecipanti complessivamente per 274 posti per medicina e 17 per odontoiatria) -, l'8 settembre la prova per accedere a professioni sanitarie - 1992 iscritti per 634 posti disponibili - e il 16 settembre con scienze della formazione primaria (414 iscritti per 90 posti).