Mei, a Ghigo Renzulli premio per i 40 anni di carriera

(ANSA) - BOLOGNA, 01 SET - Premio per i 40 anni di carriera a Ghigo Renzulli, chitarrista e fondatore dei Litfiba: lo riceverà a Faenza (Ravenna) durante il 'Mei 2020', tre giorni - dal 2 al 4 ottobre - dedicati alla musica indipendente italiana. Per l'occasione, domenica 4, il musicista presenterà il suo progetto strumentale 'No Vox', in uscita in autunno, e un libro sulla new wave fiorentina degli anni Ottanta, assieme allo scrittore Bruno Casini. Renzulli si aggiunge ad altri ospiti già annunciati, tra cui Piero Pelù, Tosca, Omar Pedrini e Gianni Maroccolo.

Sono stati anche annunciati i 45 finalisti del Premio Pivi 2020 per il Miglior videoclip indipendente dell'anno. Tra i candidati: Bugo e Morgan con 'Sincero', Colapescedimartino e Carmen Consoli con 'Luna araba', Gazzelle con 'Una canzone che non so', Ghemon con 'Buona stella', Liberato con 'We come from Napoli', Lucio Corsi con 'Trieste' e Perturbazione con 'Io mi domando se eravamo noi'.

Per tre giorni Faenza si trasformerà in una città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l'obiettivo - sottolineano gli organizzatori - "di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente". (ANSA).