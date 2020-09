Dolce Gabbana a Firenze, sfila Rinascimento con 38 artigiani

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - Parte da Firenze il Rinascimento della moda italiana, con una tre giorni di sfilate ed eventi di Dolce & Gabbana che presenterà le collezioni di alta moda, alta sartoria e alta gioielleria coinvolgendo 38 artigiani del territorio per rendere omaggio alla storia e all'arte del capoluogo toscano. Così la moda torna in passerella dopo l'emergenza Covid-19 che ha costretto a nuovi format di presentazione e show online.

''E' il primo grande evento di moda internazionale dal vivo'', ha ricordato il sindaco Dario Nardella in conferenza stampa. Non si tratta però di sfilate tradizionali, molto di più. ''E' un progetto di arte e di cultura, non è una sfilata di moda, non è un evento di moda, è un insieme di storia a convivere, per lasciare alle spalle un momento difficile, per cominciare da un nuovo punto'', ha detto Alfonso Dolce, ad di Dolce & Gabbana.

Il progetto, realizzato con il Centro di Firenze per la moda Italiana e Pitti Immagine, prende il via il 2 settembre con la presentazione della collezione di Alta Gioielleria nel Chiostro di Santa Maria Novella, poi la sera la sfilata Alta sartoria nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, qui ci sarà una passerella speciale, ''che rappresenta il simbolo della città'' (ma sarà svelata domani), ha spiegato Dolce. Il giorno seguente la sfilata di alta moda a Villa Bardini, poi la sera del 4 settembre la cena conclusiva alle cantine Antinori al Bargino.

E' attesa Monica Bellucci, come madrina dell'evento. (ANSA).