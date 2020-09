Coronavirus: 505 test a stazione Grosseto, 1 solo positivo

(ANSA) - GROSSETO, 01 SET - La campagna di test di tracciamento anti-Covid avviata dalla Asl Toscana sud est alla stazione ferroviaria di Grosseto, nei primi sei giorni di attivazione ha avuto una media di 84 persone giornaliere per un totale, dal 26 al 31 agosto, di 505 viaggiatori. A oggi, spiega la stessa Azienda sanitaria, "è stato individuato un solo positivo". Il 72%, si spiega ancora, sono toscani e il 28% provenienti da fuori Regione. L'età media si aggira intorno ai 39 anni. I viaggi a lunga percorrenza e rientri da vacanze extra regione rappresentano l'80% mentre il 20% sono viaggi locali e regionali.

Gli esami vengono effettuati davanti alla stazione ferroviaria e la postazione è attiva dalle 9 alle 21. Il servizio è gratuito e riservato ai viaggiatori, toscani e non, in arrivo e in partenza da Grosseto, che devono obbligatoriamente presentare il biglietto del treno, oltre a tessera sanitaria e documento d'identità. L'accesso per eseguire il tampone è diretto, cioè senza bisogno di prenotazione, tuttavia solo per i viaggiatori toscani è prevista comunque una ulteriore possibilità: prenotare il tampone tramite il sito regionale. "Questo - aggiunge la Asl - garantisce di evitare le file e le attese e di eseguire il test in comodità in una delle postazioni di Drive-through. Al momento della registrazione devono essere forniti i dati del viaggio e gli estremi del biglietto". (ANSA).