Cinema: al Lucca Film Festival 12 prime italiane

(ANSA) - LUCCA, 01 SET - Saranno 12 film in prima italiana in concorso all'edizione 2020 del Lucca Film Festival e Europa Cinema, il film festival internazionale in programma dal 25 settembre al 4 ottobre tra Lucca e Viareggio. Le proiezioni del concorso avranno luogo presso il cinema Centrale di Lucca e online su Più Compagnia, la sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze. I film competeranno per il premio 'Miglior film' (per un valore di 3mila mila euro al regista), che sarà assegnato da una giuria internazionale composta dal regista Daniele Ciprì, insieme a Massimo Gaudioso, Anita Kravos, Claudio Giovannesi e Roberta Mastromichele. I film, inoltre, parteciperanno al premio 'Miglior lungometraggio - giuria universitaria', e per 'Miglior lungometraggio - giuria popolare'.

La selezione 2020 mette in mostra una straordinaria molteplicità di generi, linguaggi e contenuti, spiega una nota, con opere che arrivano direttamente dai più interessanti festival internazionali, compresi quelli di maggior prestigio come Cannes, Berlino, Busan, Slamdance e Rotterdam. Tra gli autori in concorso alcuni tra i talenti più luminosi del cinema indipendente e di ricerca. Tra i titoli in concorso: Spring Tide (Chun Chao) di Tian-yi Yang (Cina, 2019), vincitore Miglior Fotografia (Jake Pollock) allo Shanghai International Film Festival; No Hard Feelings (Futur Drei / Wir) di Faraz Shariat (Germania, 2020), vincitore del Teddy Award a Berlino 2020, premio dedicato a tematiche Lgbt; Murmur di Heather Young (Canada, 2019), vincitore dell'ultima edizione del Slamdance. E ancora, The Death of Cinema and My Father Too di Dani Rosenberg (Israele, 2020); nella selezione ufficiale dei film di Cannes, poi annullato; Boy Meets Gun di Joost van Hezik (Olanda, 2019) dal Busan International Film Festival 2019 e Little Ballerinas (Little Ballerinas) di Anne-Claire Dolivet (Francia, 2020).

(ANSA).