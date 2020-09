Calcio: Azzurri; Jorginho in arrivo, subito controlli

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - Dopo il secondo tampone effettuato ieri il centrocampista del Chelsea Jorginho è in arrivo da Londra a Coverciano per rispondere alla convocazione della Nazionale per le partite di Nations League contro Bosnia e Olanda. L'ex giocatore del Napoli verrà subito sottoposto ai controlli previsti dal protocollo per valutare la sua ammissibilità al raduno azzurro.

Nessuna comunicazione ancora per quanto riguarda Sandro Tonali per il quale la Federazione fino a ieri non aveva ancora ricevuto notizie di non negatività. Il giovane centrocampista attualmente è al centro di una trattativa di cessione dal Brescia al Milan. (ANSA).