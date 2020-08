Riapre Museo Opera del Duomo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - Dal 2 settembre riaprirà al pubblico tutti i giorni il Museo dell'Opera del Duomo a Firenze.

Dopo la chiusura per l'emergenza Covid, da maggio scorso l'Opera di Santa Maria del Fiore ha riaperto gradualmente i suoi monumenti a partire dalla Cupola del Brunelleschi e dal Campanile di Giotto, dal Duomo e dal Battistero.

La decisione di riaprire tutti i giorni anche il Museo, spiega una nota, arriva dopo che nel mese di luglio e soprattutto agosto il numero dei turisti che hanno scelto di visitare i monumenti del Duomo di Firenze è cresciuto. Si tratta per la maggior parte di turisti italiani. Anche se si è ancora lontani dall'avere il numero dei visitatori precedenti al lockdown, ci sono i segnali di una ripresa graduale del turismo duramente colpito dall'emergenza Covid.

Il Museo dell'Opera del Duomo a Firenze, fino al 2019 uno dei musei più visitati in Italia con i suoi circa 800mila visitatori l'anno, presenta in uno spettacolare allestimento una delle collezioni più importanti al mondo di scultura del Medioevo e del Rinascimento, 750 opere tra statue e rilievi di marmo, bronzo e argento, tra cui capolavori dei maggiori artisti del tempo: Michelangelo, Donatello, Arnolfo di Cambio, Lorenzo Ghiberti, Andrea Pisano, Antonio del Pollaiolo, Luca della Robbia Andrea del Verrocchio e molti altri ancora. Al via anche le visite guidate speciali 'Emozioni al Museo' che nascono dalla riflessione sul periodo d'isolamento trascorso durante il lockdown. (ANSA).