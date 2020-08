Toscana, altri 92 positivi ma solo 5 da estero

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - Altri 92 casi di Coronavirus in Toscana (età media 37 anni), ma solo cinque sono quelli in rientro dall'estero mentre 20 provengono da altre regioni. Così il report giornaliero della Regione nelle ultime 24 ore, in cui non c'è stato nessun decesso (totale resta a 1.141). Nel complesso in Toscana ci sono stati 11.687 casi di positività finora al Covid, mentre gli attualmente positivi sono oggi 1.421 (+5,3%) di cui 1.372 curati a casa e 49 ricoverati in ospedali (-2), dove sono saliti a cinque i pazienti in terapia intensiva per il peggioramento delle condizioni di uno di loro in degenza.

I guariti salgono a quota 9.125 persone di cui 133 clinici, in corso di negativizzazione spariti i sintomi, e 8.992 virali (doppio tampone negativo). Ci sono 3.543 persone negative (+185 unità, +5,5% su ieri) ma anch'esse isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

