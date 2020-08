Toscana, altri 82 positivi più un morto

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Ci sono altri 82 positivi al Coronavirus in Toscana e un altro decesso (un paziente di 68 anni dell'area di Massa e Carrara, totale 1.141 morti nella regione) nelle ultime 24 ore. Ad oggi, in Toscana sono saliti a 11.595 i casi di positività e tra i nuovi casi l'età media si è abbassata a 35 anni; 20 nuovi casi sono ricollegabili a rientri dall'estero (solo nove da vacanze in Grecia, Spagna, Croazia), 16 da altre regioni (soprattutto Sardegna). Il 33% dei nuovi è un contatto collegato a un precedente caso. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 521.946, (+6.067 su ieri). Gli attualmente positivi sono oggi 1.349 (+6% su ieri) di cui 51 in ospedale (+6,3%) e 1.298 curati a casa (+6%). Quattro i pazienti nelle terapie intensive (meno uno su ieri). I guariti (+5 unità nelle ultime 24 re) sono 9.105 suddivisi tra 129 'clinici' dove sono spariti i sintomi ma restano positivi e 8.976 'virali', negativizzatisi al doppio tampone. Ci sono 3.358 persone (214 in più su ieri,+6,8%) in quarantena a casa perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).