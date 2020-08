Ubriaco guida tir in A1,denunciato

(ANSA) - SAN GIOVANNI VALDARNO, 27 AGO - Sfreccia sull' autostrada A1 facendo zig zag e mettendo in pericolo la vita degli automobilisti in transito, camionista trovato con un tasso alcolico sopra 2.13 e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

All'uomo è stata anche ritirata la patente e sequestrato il tir sul quale viaggiava. La polizia stradale lo ha intercettato dopo che, a partire da Roncobilaccio, una volta uscito dall'area di servizio ha iniziato a guidare a zig zag. Il tir è stato fermato lungo il tratto valdarnese dell'Autosole tra Incisa e San Giovanni Valdarno. Il camionista, dipendente di una azienda di autotrasporti partenopea e lì residente, sottoposto ai controlli di rito presentava un tasso alcolemico di 2,13 g/l nel sangue. (ANSA).