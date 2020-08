Toscana, ancora tanti nuovi positivi, +99

(ANSA) - FIRENZE, 27 AGO - Altri 99 nuovi casi di Coronavirus in Toscana (dopo il picco di 161 registrato ieri dopo mesi di statiti) , ma anche nessun decesso e 17 nuove guarigioni. L'età media dei nuovi pazienti è 38 anni: tra loro 25 sono ricollegabili a rientri dall'estero (11 per motivi di vacanza in rientro da Spagna, Croazia e Grecia), altri 10 casi sono di ritorno da altre regioni (la maggior parte dalla Sardegna). I morti restano 1.140, i guariti raggiungono quota 9.100 (129 clinici in corso di 'uscita', e 8.971 virali, negativizzatisi al doppio tampone). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 515.879 (+6.154 su ieri). Gli attualmente positivi sono 1.273 (+6,9% su ieri): 48 sono ricoverati in ospedale (5 in terapia intensiva), 1.225 curati a casa in isolamento. Netto aumento (+21,3%) delle persone sotto sorveglianza sanitaria Asl - salite a 3.144 (+553 unità su ieri) - in quarantena domiciliare per aver avuto contatti con contagiati. (ANSA).